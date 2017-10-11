Необычная "лав-стори": Памела Андерсон и украинская звезда балета разделись для глянца (фото)

Когда встретились "плохой балетный мальчик" и секс-бомба – такую необычную лав-стори рассказали американская актриса и фотомодель Памела Андерсон и украинская звезда балета Сергей Полунин.

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Они снялись в смелом фотопроекте для журнала King Kong. Причем в некоторых сценках, разыгранных перед камерой 27-летним Сергеем и 50-летней Памелой, они совсем голые, пишет "ТаблоID".

"Мне нравится играть разных персонажей. Трансформироваться в чей-то образ, изнутри. Это игра. Ты полностью ей отдаешься. Это так легко, так весело", - поделилась Андерсон.

"Разница в искусстве контроля над твоей энергией. Танец – это большой выброс энергии, ты шлешь ее наружу, все твое тело выполняет крупные движения и малые движения. В актерстве твое лицо – сцена, и даже какая-то мысль может повлиять на то, что публика почувствует...", - сказал Полунин, описывая разницу между балетом и работой перед камерой.

На обложке глянца Сергей, в чем мать родила, если не считать фуражки, взлетает над Памелой.