В Донецкой области задержали учителя физкультуры за торговлю наркотиками

Работники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД Украины в Донецкой области пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении октября 2008 года - мая 2009 года занималась сбытом на территории Константиновки экстракционного и ацетилированного опия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, один из членов группы - учитель физкультуры в местной школе.

По информации ДСО, документирование преступной деятельности лиц осуществлялось в несколько этапов. В частности, было проведено одновременно 8 оперативных закупок наркотика и 7 санкционированных обысков. В результате этого изъято 36 г экстракционного опия, денежные средства в сумме 5,3 тыс. грн. Наложен арест на недвижимое имущество и автотранспорт в сумме 200 тыс. грн.

Следственным отделом Константиновского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Организатор группы и трое участников задержаны.