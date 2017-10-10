Охота за наследством: СМИ рассказали о войне олигархов за многомиллионное состояние покойного нардепа (видео)

Более 50 миллионов долларов. Именно столько Татьяна Еремеева, героиня сюжета, должна получить в наследство от погибшего мужа, бывшего нардепа и одного из владельцев сети АЗС. Но не спешите завидовать ей.

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Татьяна Еремеева может попасть в десятку самых богатых женщин Украины. Однако за ее наследством уже открыли охоту и вместо миллионных состояний она вместе с детьми может остаться ни с чем. Партнеры Игоря Еремеева решили "кинуть" вдову и отобрать ее законную долю.