Журналисты рассказали о самой сокровенной стороне жизни украинских звезд (видео)

На сцене они всегда улыбаются и радуются, но только одно место показывает их настоящую суть – их дом. Журналисты "Украинских сенсаций" показали, как богатые и известные превращаются в настоящих себя.

Украинский юморист Антон Лирник рассказал о трагедии, которая разделила жизнь на "до" и "после": у него от рака головного мозга умерла дочь Мария. После этого прочные и счастливые отношения артиста с женой начали таять на глазах. Антон бросил все в стране и переехал за границу, чтобы пережить потерю. После всего, что случилось, брак с Татьяной пришлось разорвать.

С будущей мамой своей третьей дочери Лирник познакомился на рок-концерте. В любви Марине он признался во время поездки в Лондон. Тогда пара только мечтать могла о ребенке, и он у них родился.

Но не всегда для звезд пополнение было запланированным, например, как первая беременность для секс-символа ВИА "Гры" Надежды Грановской.

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Они прилагают титанические усилия, чтобы получить славу и признание, но и одновременно быть мамой. Так, певица Ольга Цибульская вышла на сцену уже через несколько дней после родов, ведь карьера не будет ждать.

А вот, например, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина не доверяла ребенка никому, не отходила от него ни на шаг после рождения.

Известная модель Влада Литовченко поделилась историей о том, как шокировала своих родителей и знакомых известием о беременности. Потом была история с "Мисс Киев-1994", узнав о которой, мужчина устроил скандал, после которого они разошлись. Буквально через год она стала красивой и богатой бизнес-вумен. Также журналисты напомнили, как Литовченко была скандально уволена из Лавры из-за взятки.

Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95", рассказала, как они с мужем Сергеем мечтали о втором ребенке. И в результате она забеременела двойней.

Украинская поп-певица Татьяна Пискарева стала впервые мамой в 30 лет, а в 22 года она потеряла двойню. После этого обращалась к психологам, рассказывает, что, наверное, была не готова к материнству.

Не отстает от селебретис и 67-летний экс-президент Украины Виктор Янукович - у него родился еще один сын,от любовницы Любви Полежай, сейчас ему 3 года.