Без объяснений причин: киевский клуб отменил концерт скандального певца из России

Хип-хоп-исполнитель Слава КПСС (он также известен как Гнойный и Слава Карелин), победивший в словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров), похоже, не выступит в Киеве в декабре, как планировал.

Афиши киевского клуба Atlas, обещающие презентацию нового альбома певца, исчезли, билеты уже не продаются. В самом клубе "Лайму" посоветовали написать на страничке заведения в Facebook: "Там вам смогут ответить, почему так случилось".

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Перед этим народный депутат Дмитрий Белоцерковец у себя на соцстранице написал, что обратился в прокуратуру Крыма относительно предстоящего концерта рэпера "Славы КПСС" (гражданин РФ Вячеслав Валерьевич Машнов) с целью введения запрета на въезд данному артисту.

Рэпер выступал в оккупированном Крыму, а также "прославился" своими высказываниями о нашей стране и народе. Так, в батле с Эрнесто Заткнитесь Гнойный заявил: "Твои якобы друзья не существуют, словно украинцы как нация" (видео можно посмотреть здесь).