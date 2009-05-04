Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз по странам еврозоны

Согласно опубликованному прогнозу ЕС, рецессия в странах еврозоны будет гораздо более серьезной, чем предполагалось в начале года, сообщает Би-Би-Си.

Ранее эксперты Еврокомиссии рассчитывали, что к концу 2009 экономический спад в странах, использующих евро, составит 2% и уже в начале следующего года еврозона вновь вступит в фазу экономического роста.

В нынешнем варианте доклада об экономическом росте в 2010 году уже не говорится, а в 2009, как ожидается, рецессия составит приблизительно 4%.

Эксперты Международного валютного фонда полагают, что экономический спад в странах еврозоны в этом году дойдет до 4,2%. К концу 2010 году, по их оценкам, темпы спада замедлятся до 0,4%.

Мрачные прогнозы ЕС обнародованы на фоне все быстрее растущей в Европе безработицы. В марте процент безработных достиг рекордно высокой отметки за последние 44 месяца. По данным компании Eurostat, за это время число незанятых граждан стран еврозоны выросло с 419 тысяч до 14,1 млн. человек, что составляет 8,9% от трудоспособного населения.

Аналитики предполагают, что к концу 2010 года доля безработных в странах еврозоны достигнет 10%. В 2010 году этот показатель повысится до 11%.