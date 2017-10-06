Муженко хочет привлечь американских специалистов для усиления безопасности складов боеприпасов

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко подчеркнул заинтересованность в привлечении американских специалистов для усиления безопасности складов боеприпасов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook, 6 октября состоялась встреча Муженко с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом.

Во время встречи Муженко был представлен начальник отдела оборонного сотрудничества при посольстве США в Украине полковник Роберт Питерс.

В ходе переговоров были отмечены положительные и интенсивные пути практической реализации двустороннего военного сотрудничества вооруженных сил Украины и США, реформирования ВСУ в контексте предоставления Украине материально-технической и консультационной помощи от правительства США.

Стороны выразили убеждение в интенсификации двустороннего сотрудничества в военной сфере между двумя странами и в дальнейшем.

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО благодаря консультативно-совещательной помощи, которую оказывают американские советники, а также подготовке личного состава подразделений при участии американских инструкторов", - заявил Муженко.

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Отдельно начальник Генштаба ВСУ отметил заинтересованность украинской стороны в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить Муженко из-за недостатков в организации охраны складов боеприпасов.

3 октября Муженко заявил, что взрывы на военных арсеналах, которые произошли в последние годы, являются результатами специальных операций российских спецслужб.

Пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека. Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).