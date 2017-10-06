К неконтролируемой территории Донецкой области прибыли 11 грузовиков с продуктами от ООН
13:05, 06 октября 2017Общество
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Машины перевозили продуктовые наборы общим весом свыше 212 тонн.
ООН привезла на Донбасс помощь / Фото УНИАН
Через «Новотроицкое» к неконтролируемой территории проследовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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«Машины перевозили продуктовые наборы общим весом свыше 212 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой области», - сообщили в пограничном ведомстве.
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