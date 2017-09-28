Киевлянина и жителя Бердичева приговорили к 9 годам тюрьмы за сотрудничество с "Новороссия ТВ"

В Житомирской области к 9 годам лишения свободы приговорены двое пособников телеканала «Новороссия ТВ». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня, 28 сентября, Бердичевский районный суд Житомирской области.

Он признал киевлянина Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина виновными в содействии террористической организации и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, двое пособников террористов были взяты под стражу 25 ноября 2015 года. В июне-июле 2014 года они выехали в подконтрольный «ДНР» Донецк. Также они доставляли оборудование, предоставляли консультации и практическую помощь представителям телеканала «Новороссия ТВ» для налаживания прямого эфира, трансляций новостей о деятельности так называемой «ДНР».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлял следственный отдел СБУ в Житомирской области.