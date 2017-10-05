Рената Литвинова намерена судиться из-за своей "свадьбы" с Земфирой

Несмотря на то, что ранее Рената Литвинова отказывалась комментировать возможный брак с певицей Земфирой, после приобретения этой новостью массовости, таки отреагировала.

Представитель режиссера Александра заявила, что распространенная прессой информация не соответствует действительности. Литвинова расстроена, что такие новости появляются и намерена наказать авторов материала о ее свадьбе с певицей.

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"Рената очень расстроена, что такие лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь... Она будет искать способ наказать авторов за клевету", - заявила представитель Литвиновой, пишет ria.ru

Напомним, что ведущие российские СМИ сегодня сообщили, что Рената Литвинова и Земфира поженились. Мол, знаменитости поклялись друг другу в верности в Швеции, ибо там разрешены однополые браки. Более того, папарацци выяснили, что звезды "отправились в медовый месяц" в Стокгольм и Таллин.