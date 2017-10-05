Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции - СМИ

Российские СМИ сообщают, что рок-певица Земфира и режиссер Рената Литвинова поженились. Первым о том, что они связали себя узами однополого брака, сообщил РЕН-ТВ.

По информации СМИ, церемония бракосочетания прошла в Швеции, где в 2009 году правительство приняло закон, разрешающий однополые браки.

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После церемонии Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие: сначала они побывали в Стокгольме, а затем в Таллине, отмечают журналисты.

В свою очередь, представитель Литвиновой отказался комментировать информацию о якобы женитьбе.

Стоит отметить, что слухи о романе Земфиры и Литвиновой ходят давно, более того, звезд уже не один раз "женили". К примеру, в 2009 году ряд СМИ сообщал об их свадьбе.