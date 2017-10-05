Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции - СМИ

16:17, 05 октября 2017
Общество
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После церемонии бракосочетания Земфира и Литвинова побывали в Стокгольме, а затем в Таллине.

РосСМИ сообщают о свадьбе звезд / фото vk.com/z_citati

Российские СМИ сообщают, что рок-певица Земфира и режиссер Рената Литвинова поженились. Первым о том, что они связали себя узами однополого брака, сообщил РЕН-ТВ.

По информации СМИ, церемония бракосочетания прошла в Швеции, где в 2009 году правительство приняло закон, разрешающий однополые браки. 

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После церемонии Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие: сначала они побывали в Стокгольме, а затем в Таллине, отмечают журналисты. 

В свою очередь, представитель Литвиновой отказался комментировать информацию о якобы женитьбе.

Стоит отметить, что слухи о романе Земфиры и Литвиновой ходят давно, более того, звезд уже не один раз "женили". К примеру, в 2009 году ряд СМИ сообщал об их свадьбе.

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Теги: #свадьба Земфиры и Ренаты Литвиновой#Земфира и Рената поженились