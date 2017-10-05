Стинг приземлился в Киеве, мировую звезду встретили с "караваем мира" (фото)

Известный певец и музыкант Стинг после шестилетнего перерыва снова вернулся в Киев. Звезда приземлился в аэропорту "Борисполь", сообщает ТСН.

Артист выступит с концертом уже шестого октября в столичном Дворце Спорта.

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Это шоу состоится после мирового тура Стинга под названием 57th & 9th Tour. Летом 66-летний исполнитель появился на сценах нескольких фестивалей, а сейчас – в Киеве.

Организаторы в аеропорту "Борисполь" подарили певцу "Каравай мира".

Среди приглашенных гостей концерта Стинга в столице Украины - аккордеонист Перси Кардона и Джо Самнер. Последний является басистом и старшим сыном звезды.