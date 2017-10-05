Отказался от сопровождения полиции и попросил швею: легендарный рок-музыкант Стинг сегодня прибывает в Киев (видео)

Легендарный британский рок-музыкант Стинг прибудет в Киев уже сегодня. Как стало известно ТСН, по городу певца будет сопровождать личная охрана, от полицейского сопровождения он отказался.

Однако, отмечают журналисты, певец потребовал, чтобы в день концерта на площадке дежурила швея, а во время выступления врач - на случай, если у 66-летнего исполнителя возникнут проблемы со связками.

Отметим, концерт Стинга в Киеве состоится уже завтра, 6 октября, во Дворце Спорта. Выступление состоится в рамках мирового тура певца Sting's 57th&9th World Tour, посвященного его одноименному альбому 2016 года выпуска.

Это уже не первый визит музыканта в Украину - он уже выступал в Киеве в 2001 и 2011 годах.