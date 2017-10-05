Возросло количество украинцев, которые признают ОУН-УПА борцами за независимость Украины - опрос

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 49% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 29% – не поддерживают (41% и 38% соответственно по сравнению с 2015 годом). Почти четверть опрошенных не определились с ответом. С начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза.

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На Западе поддержка этой идеи самая большая – 80%. Половина респондентов в Центре также поддерживают признание ОУН и УПА. В то же время почти половина жителей Востока и Юга не поддерживают идею признания национально-повстанческого движения. Мужчины, более молодые, жители сел, лица с высшим образованием и украиноязычные более склонны к поддержке признания ОУН и УПА, чем другие категории.

56% положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА (в 2012 году таких было 44%). При этом на Западе таковых вдвое больше, чем на Востоке (75% против 34%). Тезис о примирении несколько больше поддерживают лица с высшим образованием, жители сел и украиноязычные. Их почти вдвое больше среди тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА борцами за Независимость, чем среди тех, кто не поддерживает признание национально-освободительного движения.

Тезис о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину, поддерживает абсолютное большинство респондентов (90%), тогда как тезис о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину, поддерживают 53%. В то же время уровень поддержки последнего тезиса в сравнении с 2012 годом вырос в полтора раза. Сторонников идеи, что воины ОУН-УПА защищали свою Родину больше среди молодежи, мужчин, крестьян, украиноязычных и жителей Запада.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 20-29 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН, по результатам проведенного недавно опроса оказалось, что более 60% украинцев не хотят эмигрировать в другие страны.