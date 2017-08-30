Пропагандистский "Первый канал" официально заявил о похищении журналистки в Киеве, обвиняет СБУ

Российский пропагандистский "Первый канал" официально подтвердил информацию о похищении в Киеве их корреспондента Анны Курбатовой. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Анну Курбатову схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

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Пропагандисты утверждают, что раньше в адрес Курбатовой поступали угрозы, в частности, после репортажа о Дне Независимости Украины.

Ранее о похищении журналистки "Первого канала" сообщали росСМИ.

Напомним, Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды, в частности, манипулирования информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.