Сыпет комплиментами и заносит сумки бабушкам: в Украине нашли самого вежливого водителя маршрутки (видео)

Водителя маршрутки из Шепетовки прозвали самым вежливым шофером Украины. 52-летний мужчина здоровается с каждым пассажиром, рассыпается в комплиментах женщинам и помогает заносить сумки бабушкам, говорится в сюжете ТСН.

Алесандр Лахай на маршруте работает уже пять лет, а до этого он был личным водителем местного чиновника. На работу мужчина приходит в выглаженной рубашке и всегда выбритым.

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"С первого дня я всем говорю "Добрый день", "Доброго здоровья" и желаю "Удачного дня", - говорит Александр. Пассажирок водитель называет "принцессами" и "леди".

Пассажиры признаются, что иногда они пропускают другой транспорт, чтобы проехаться с любимым водителем.

Как сообщал УНИАН, в Токио водитель, скрываясь от полиции, проехал через толпу людей. Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал.