В Токио водитель, скрываясь от полиции, проехал через толпу людей (видео)

17:15, 28 сентября 2017
Мир
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Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал. 

Drive2

В столице Японии Токио водитель автомобиля едва не сбил десятки людей, скрываясь от полиции. Видео с места пороисшествия опубликовала газета Japan Today.

На ролике видно, как автомобиль проносится через один пешеходный переход, затем возвращается и, ускоряясь, проезжает сразу через два на красный свет. В это время его преследуют полицейские.

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Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал. Один мужчина попытался ударить машину ногой и упал.

По информации газеты, стражи порядка остановили машину для проверки. После того как полицейские стали задавать вопросы, водитель попытался сбежать. 

Как сообщал УНИАН, в Швеции бабушка перепутала педали в авто и въехала в толпу людей.

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Теги: #автомобиль въехал в толпу#машина въехала в людей