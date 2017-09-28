В Токио водитель, скрываясь от полиции, проехал через толпу людей (видео)
Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал.
В столице Японии Токио водитель автомобиля едва не сбил десятки людей, скрываясь от полиции. Видео с места пороисшествия опубликовала газета Japan Today.
На ролике видно, как автомобиль проносится через один пешеходный переход, затем возвращается и, ускоряясь, проезжает сразу через два на красный свет. В это время его преследуют полицейские.
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Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал. Один мужчина попытался ударить машину ногой и упал.
По информации газеты, стражи порядка остановили машину для проверки. После того как полицейские стали задавать вопросы, водитель попытался сбежать.
Как сообщал УНИАН, в Швеции бабушка перепутала педали в авто и въехала в толпу людей.