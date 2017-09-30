Стали известны имена погибших в Хмельницкой области пилотов

Военные назвали имена пилотов, погибших во время крушения учебного самолета Л-39 в Хмельницкой области. Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

Так, лишились жизни подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

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Фрагменты тел пилотов и обломки самолета находили в радиусе одного километра от места падения машины.

Как отметил в комментарии 112 Украина пресс-секретарь бригады тактической авиации имени Петра Франко Александр Петрук, статью, по которой расследуют падение учебного самолета, после установления всех причин и обстоятельств могут переквалифицировать.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Хмельницкой области возле села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39, выполнявшего учебный полет, погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле.