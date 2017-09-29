На Житомирщине инвесторам будут способствовать и помогать в реализации проектов – Гундич

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич заявляет, что в области инвесторам всячески будут способствовать и помогать в реализации их инвестиционных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на слова Гундича во время презентационной встречи с инвесторами и бизнесом, которая прошла вчера в Киеве в Международном институте менеджмента.

«Мы имеем единую позицию власти в отношении инвесторов: «зеленый свет» на реализацию проектов. Мы – область, которая хочет развития. Поэтому делать бизнес у нас просто – мы готовы, образно говоря, «водить инвестора за руку», минимизировать бюрократические процедуры, вместе заниматься поиском участков и решать любые сложные вопросы. Для этого на Житомирщине действует Совет инвесторов. Теперь еще есть и Агентство регионального развития»,– сказал Гундич.

По его словам, наработанный опыт говорит о том, что инвесторам интересно Агентство регионального развития, которое создано для упрощения работы бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов.

«По предложению бизнеса, это агентство будет готовить конкретные инвестпроекты, за которые сразу смогут браться инвесторы», - отмечают в облгосадминистрации.

Присутствующая на встрече депутат Житомирского областного совета и руководитель агрокомпании «Заря» Ирина Костюшко рассказала о перспективах развития льноводства, а также о том, как работается бизнеса на Житомирщине.