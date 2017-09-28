Причиной пожара в одесском лагере мог стать оставленный без присмотра включенный кипятильник

Пожар в одесском оздоровительном комплексе «Виктория», в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что для окончательных выводов необходимо завершение всех назначенных экспертиз.

«Вместе с тем, подтверждаю, что следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, проживающая в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала...», - сказал Жученко.

Он отметил, что в настоящее время специалисты просчитывают по секундам, сколько времени прошло с момента возгорания до момента вызова сотрудников ГСЧС. Подсчеты проводятся с учетом телефонных соединений, переписки детей с родителями, когда несовершеннолетние просили, чтобы их забрали домой.

«Момент тушения пожара самостоятельно, без привлечения спасателей, телефонный вызов и прибытие. Кстати, прибытие было через 4 минуты. То есть, ответы на все вопросы даст соответствующая экспертиза. Но имеющаяся информация дает основание представлять, что именно могло стать причиной возгорания», - подчеркнул Жученко.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.