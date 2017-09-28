Порошенко о ситуации с законом об образовании: мы не будем пассивными ждунами, а будем защищать этот закон

Президент Петр Порошенко заявляет, что новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а наоборот - приблизить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.

Читайте такжеЗакон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины"«Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а наоборот - приблизить», - заявил он.

«Насколько я понимаю, Министерство образования обращается в Совет Европы, Венецианскую комиссию, и очень прошу нашего министра, госпожа Лилия, чтобы мы не были пассивными ждунами, и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств», - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, Порошенко отметил, что Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам и находится в гармонии с европейскими стандартами.

«Подписывая один за другим законы, которые поддерживают украинский язык, я пристально слежу и буду следить за тем, чтобы оставался широкий простор для свободного развития других языков, на которых говорят граждане Украины», - заявил он.