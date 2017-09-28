Порошенко о ситуации с законом об образовании: мы не будем пассивными ждунами, а будем защищать этот закон
Он призвал министра образования Лилию Гриневич активно защищать новый закон об образовании.
Президент Петр Порошенко заявляет, что новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а наоборот - приблизить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.
Читайте такжеЗакон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины"«Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а наоборот - приблизить», - заявил он.
«Насколько я понимаю, Министерство образования обращается в Совет Европы, Венецианскую комиссию, и очень прошу нашего министра, госпожа Лилия, чтобы мы не были пассивными ждунами, и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств», - подчеркнул глава государства.
Кроме этого, Порошенко отметил, что Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам и находится в гармонии с европейскими стандартами.
«Подписывая один за другим законы, которые поддерживают украинский язык, я пристально слежу и буду следить за тем, чтобы оставался широкий простор для свободного развития других языков, на которых говорят граждане Украины», - заявил он.