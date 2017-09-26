Заявления Венгрии по закону об образовании, связаны с выборами и попытками отвлечь внимание от проблем с ЕС - Елисеев

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев считает, что заявления Венгрии о языковых положениях украинского закона об образовании связанные с выборами в этой стране, а также с попыткой отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Читайте такжеГриневич разочарована намерением Венгрии блокировать сближение Украины и ЕС "Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов", - отметил Елисеев.

Он считает, что Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не поступаться национальными интересами.

"Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", - отметил Елисеев.

По его словам, в вопросе закона об образовании нужен диалог, но венгерская сторона вместо того, чтобы урегулировать проблему в двустороннем формате, "решила идти на более широкий формат".

"Мы готовы к двусторонним консультациям, привлекать экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", - добавил заместитель главы АП.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.