Завтра председатель Житомирской ОГА Гундич посетит Бердичевский район

Завтра председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич посетит Бердичевский район с рабочей поездкой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеВ Житомире пенсионерка отдала мошенницам за "снятие порчи" более 100 тысяч гривень

Как отмечается в сообщении, Гундич, в частности, ознакомится с тем, как восстанавливают дома, пострадавшие от града.

"Житомирщина единой командой помогает Бердичевскому району восстановить поврежденные градом дома. Первая тысяча листов шифера уже поступила в Бердичевский гериатрический пансионат",- сказано в сообщении.

«Работаем командно – помогаем Бердичевскому району. Заполняем склад на территории Бердичевского гериатрического пансионата шифером и стройматериалами. Есть уже первая 1000 листов шифера. Присоединяются районы и бизнес», – цитирует Гундича пресс-служба облгосадминистрации.

По его словам, в первую очередь будут ремонтировать крыши в социальных учреждениях и жилых домах одиноких людей преклонного возраста, малообеспеченных семей, которые самостоятельно этого сделать не смогут.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве Житомирской области после града в ночь на 22 сентября размером с куриное яйцо объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня, сообщили в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области. В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1 тыс. 950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость нанесенного ущерба превышает 6,4 млн грн.