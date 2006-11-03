Луценко готовит встречу Владимира Щербаня на киевском аэродроме

Завтра в киевском аэропорту “Борисполь” должен приземлиться самолет, которым в Украину возвращается бывший губернатор Сумской области Владимир ЩЕРБАНЬ, которого украинские правоохранительные органы подозревают в совершении ряда тяжких преступлений.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь министра внутренних дел Инна КИСИЛЬ, Юрий ЛУЦЕНКО одной из причин попытки парламента отстранить его от выполнения служебных обязанностей называет возвращение В.ЩЕРБАНЯ. Как сказала И.КИСИЛЬ, передавая слова Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЩЕРБАНЬ, очевидно, “очень просил инициаторов вчерашнего шоу” отстранить Ю.ЛУЦЕНКО, “иначе он опасается приземлиться на родине”.

“Тем не менее я останусь, и завтра милиция будет встречать господина ЩЕРБАНЯ с не очень теплым приемом на украинской земле”, - процитировала Ю.ЛУЦЕНКО И.КИСИЛЬ.

Ожидается, что самолет с В.ЩЕРБАНЕМ должен приземлиться в столичном аэропорту “Борисполь” в 8.30.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ был задержан в США 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

В Украине его обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

20 октября 2005 г. американский суд отказался выпустить под залог В.ЩЕРБАНЯ до вынесения окончательного решения относительно его депортации.

В начале года Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой депортировать В.ЩЕРБАНЯ на Родину.

21 января 2006 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что В.ЩЕРБАНЬ решением американского суда освобожден под залог в 2 миллиона долларов США.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность главы Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.