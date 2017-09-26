Слушания апелляции по делу генерала Назарова началось со скандала (видео)

Слушания апелляции по делу генерала Назарова началось со скандала. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Острая перепалка возникла между родственниками погибших десантников и сторонниками обвиняемого генерала. Родственники погибших бойцов уверены: Виктор Назаров должен ответить за гибель людей.

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Еще весной суд признал его виновным в служебной халатности, что привела к гибели 49 военных в результате катастрофы ИЛ-76 в Луганском аэропорту.

В 2014 году его сбили боевики, а суд назначил ему 7 лет тюрьмы.

Однако это решение генерал обжаловал в апелляционном суде и до сих пор остается на свободе и утверждает, что не виноват в катастрофе, а суд первой инстанции вынес предвзятое решение.