Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, его место нахождения неизвестно - адвокат

Украинского режиссёра Олега Сенцова, незаконно осуждённого в России, отправили по этапу из колонии в Якутии, его место нахождения неизвестно.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег находится на этапе, его место нахождения мне неизвестно. В конечной точке пути должны проинформировать адвокатов или родственников. Пока информации нет», - сказал защитник.

Отвечая на вопрос УНИАН, чем может быть вызвано его перемещение по России и возможна ли подготовка к обмену, Динзе сказал: «Гадать не буду».

По его словам, Сенцова начали этапировать неделю назад.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

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Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для осовбождения Сенцова "должны созреть условия".

11 сентября 2017 года стало известно, что Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор № 1 Иркутска. Он был помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.