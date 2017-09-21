Секретный клип "Ленинграда": Шнуров обещает показать в день, когда Путин заявит об участии выборах

Лидер скандальной российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что уже отснят их новый клип. Однако музыканты не спешат его представлять, ожидая когда Владимир Путин официально объявит о своих планах участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте следующего года.

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«Клип уже снят. Релиз выйдет ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах», – написал Шнуров, добавив, что новое видео будет «в некотором роде» политическим. Ни название песни, ни содержание клипа не разглашается.

Режиссером видео выступила Анна Пармас, которая ранее создавала для группы самые яркие их клипы на песни «В Питере – пить», «Экспонат», «Сиськи», «ЗОЖ» и «Экстаз».