Суд освободил из-под стражи экс-беркутовца Лободу

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему сотруднику 1-й роты спецподразделения "Беркут" Сергею Лободе с содержания под стражей на домашний арест. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе суда. "Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.

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В то же время на своей странице Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская напомнила, что суд освободил из-под стражи беркутовца, который полтора года был в розыске.

"Сегодня Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод по нападению на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске", - написала адвокат.

Как сообщал УНИАН, бывший милиционер первой оперативной роты ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в городе Киеве, который в течение полутора лет находился в розыске, был задержан 20 июля при попытке выехать из Киева на автомобиле.

Экс-беркутовец подозревается в участии спланированной спецоперации по незаконному задержанию, нанесению телесных повреждений участникам движения «Автомайдан», а также повреждению их автомобилей ночью 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, организованной бывшим руководством Главного управления МВД Украины в г.Киеве по ч.2 ст.28 ч.3 ст.365, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, бывшему милиционеру инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, а именно причинение телесных повреждений различной степени тяжести девяти участникам мирных акций протеста, а также повреждение автомобилей на сумму более полумиллиона гривен. В общей сложности от действий подозреваемого потерпевшими признаны 22 человека.

В свою очередь, адвокат Лободы Сергей Волков 21 июля сообщил журналистам о том, что его подзащитный не совершал преступление, которое ему инкриминируют: "Преступление, которое инкриминируют Лободе, он не совершал. Человек не виноват, он инвалид 3-й группы, был ранен на Майдане, долгое время лечился, имеет семью, ребенка", - отметил Волков.

"Сторона защиты предоставила медицинские документы, которые были собраны до его увольнения из органов внутренних дел, при этом она отметила, что он проходит, возможно, какое-то лечение, но документального подтверждения этому не было", - сообщил прокурор ГПУ Руслан Ткаченко.