ГПУ о задержании экс-"беркутовца": поймали при попытке сбежать из Киева

В четверг, 20 июля, при попытке выехать на автомобиле из Киева задержан в порядке ст.191 УПК Украины бывший милиционер первой оперативной роты ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в городе Киеве, который в течение полутора лет находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Экс-беркутовец подозревается в участии спланированной спецоперации по незаконному задержанию, нанесению телесных повреждений участникам движения «Автомайдан», а также повреждению их автомобилей ночью 23.01.2014 на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, организованной бывшим руководством Главного управления МВД Украины в г.Киеве по ч.2 ст.28 ч.3 ст.365, ч.1 ст.366 УК Украины.

Бывшему милиционеру инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, а именно в причинении телесных повреждений различной степени тяжести девяти участникам мирных акций протеста, а также повреждение автомобилей на сумму более полумиллиона гривен. В общей сложности от действий подозреваемого потерпевшими признаны 22 человека.

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В Печерский районный суд города Киева внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительные акты в отношении бывшего начальника командира первой оперативной роты «ПМОП» Беркут и еще пять милиционеров в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщал УНИАН, одна из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook сообщила, что суд сегодня должен избрать меру пресечения «беркутовцу», разыскиваемому за нападение на «Автомайдан».

«Задержали еще одного «беркутовца», которого разыскивали по эпизоду нападения на «Автомайдан» 23.01.2014 года на улицах Щорса и Грушевского. Лобода С.П.», - пишет она.

Согласно информации адвоката, сегодня в Печерском суде ему будут избирать меру пресечения.

«Судья Пидпалый. Время будет уточняться», - отметила Закревская.