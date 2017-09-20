В Запорожье хотят показать российский пропагандистский фильм о "крымской весне" (фото)

На сайте запорожского муниципального кинотеатра "Довженко" опубликовали анонс российского фильма о "крымской весне". Об этом сообщает местный сайт 061.

Так, в разделе "Новинки кино" появился анонс фильма "Крым", снятого в 2017 году российским режиссером. В фильме описываются события 2014 года во время захвата Крыма русскими оккупантами.

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Режиссер фильма, Алексей Пиманов, с 2014 года является персоной нон-грата в Украине как пропагандист Кремля. В фильме "Крым" показана российская точка зрения на события марта 2014 года, а одним из спонсоров фильма стало Минобороны России. Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу, и, по словам режиссера, идея создания этого фильма принадлежит именно Шойгу. А аннексию Крыма в этом фильме называют "крымской весной".

Журналистам пока не удалось дозвониться в кинотеатр, чтобы уточнить, планируют ли они показывать этот пропагандистский фильм, и зачем его анонсируют на сайте.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.