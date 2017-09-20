Генпрокуратура расследует 600 фактов жестоких пыток на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует 600 случаев пыток на Донбассе, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеДвое пропавших украинских военных попали в плен боевиков, их доставили в Луганск «У нас есть 600 фактов истязаний – снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливание свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, хождение пешком по минным полям, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек», – сказал он на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС, передает радио Свобода.

Он также напомнил, что за военные преступления на Донбассе ГПУ объявила о подозрении министру обороны России и еще двум десяткам российских военных чиновников.

«Прокуратура одновременновоюет на всех фронтах– на фронтах войны на Донбассе, потому что, как вы понимаете, тысячи убитых, в том числе гражданских, означают тысячи уголовных производств. Оценить факты военных преступлений России – это наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20-ти генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях», – сказал Луценко.