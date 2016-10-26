На Донетчине будут заочно судить жителя Мариуполя, который пытал и расстреливал украинских военных

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области

В ходе расследования установлено, что в конце июля 2014 года группа украинских, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области, находилась с оперативным заданием в районе села Латышево Шахтерского района, которое в то время было захвачено боевиками.

Как отметили в ведомстве, после общения с прибывшими военными, один из местных жителей, будучи сторонником террористов, под предлогом поездки в город Снежное к жене уехал из деревни и вернулся обратно, в сопровождении не менее четырех единиц тяжелой бронетанковой техники и вооруженных боевиков. В их числе находился 30-летний житель Мариуполя.

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«С его участием террористы окружили место дислокации группы военнослужащих и завязали бой, в результате которого 10 бойцов погибли, а еще пятеро попали в плен. Установлено, что указанный житель Мариуполя лично применял к заложникам физическое насилие и пытки», - говорится в сообщении.

Действия правонарушителя квалифицированы по части 3 статьи 258 (террористический акт), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 статьи 127 (пытки), части 2 статьи 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что учитывая то, что мужчина до сих пор находится на временно оккупированной территории, прокуратура Донецкой области обратилась в суд с ходатайством о его заочном осуждении.

«За совершение указанных преступлений приспешнику террористов грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы», - добавили в ведомстве.