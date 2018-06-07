Верховенство права без справедливости

В понедельник, 18 сентября, в городе Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области несколько часов оглашали приговор обвиняемым в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Ильичевский городской суд Одесской области рассматривал уголовное производство по обвинению 19 человек - граждан Украины и России, 5 из которых более 3 лет содержатся под стражей. Все обвиняются по ч.2 ст.294 Уголовного кодекса Украины «активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия и пр., что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям». Кроме того, бывший милиционер Сергей Долженков (известный, как Капитан Какао) – также в организации этих беспорядков, а Александр Суханов – в незаконном обращении с оружием.

По мнению прокуратуры, вина подсудимых доказана полностью, совершение вменяемых преступлений подтверждены показаниями потерпевших и очевидцев, имеются также видеозаписи и выводы экспертов. В этой связи, прокуратура просила для Долженкова 15 лет ограничения свободы, россиянам Максиму Сакауову и Евгению Мефедову, а также украинцу Сергею Корчинскому – 12 лет лишения свободы. Подсудимым Владиславу Романюку и Александру Суханову – 10 лет, остальным – по 8-9 лет в исправительном учреждении.

Однако коллегия судей под председательством Филиппа Журавля сочла, что прокуратура не предоставила убедительных доказательств вины фигурантов. Нет, по мнению Фемиды, конкретной связи между лицами, мелькающими на продемонстрированных видеозаписях и людьми, сидящими на скамье подсудимых. Не доказано участие в побоище ни одного из подозреваемых, проходящих по эпизодам, имевшим место в центре Одессы – на Греческой площади, где начиналась кровавая бойня между любителями «русского мира» и сторонниками единства Украины (расследование по факту пожара в Доме профсоюзов, где погибло более 30 человек, все еще продолжается).

Не принял суд во внимание ни показания главного свидетеля стороны обвинения Александра Посьмиченко, ни фото- и видеоматериалы от прокуратуры.

При этом суд убедили показания свидетеля защиты Александра Лесика, заявившего, что антимайдановцы прибыли в исторический центр чуть ли не в пляжных костюмах, а проукраинские активисты отличались организованностью и вооружением (что противоречит видео- и фотоматериалам, которые суд как раз и решил не рассматривать).

В итоге, суд решил: Александра Алешина, Валентина Власенко, Сергея Глизнуцу, Евгения Грищука, Евгения Гулия, Александра Дзюбенко, Сергея Долженкова, Николая Емельянова, Олега Зайцева, Владимира Зибницкого, Павла Ковшова, Сергея Корчинского, Виталия Михайлова, Владислава Романюка, Сергея Рудика, Александра Суханова и Александра Шапку, а также россиян Евгения Мефедова и Максима Сакауова по предъявленному им обвинению, в связи с недоказанностью, оправдать. Содержащихся под стражей пятерых подозреваемых освободить в зале суда.

Драка после суда

Вердикт Ильичевского суда, куда не так давно материалы дела передали из Одессы, был ожидаем для экспертов, и, тем не менее, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

После его оглашения возле административного здания произошло столкновение между правоохранителями и активистами, протестующими против освобождения фигурантов.

Как отметили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собравшиеся нарушили общественный порядок, распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросали взрывпакеты и тротуарную плитку. В результате, около 20 полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

По мнению советника начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, возмущение вызвал не сам факт того, что подсудимых отпустили на свободу, а то, что оправдали их из-за недостатка улик. «А подразделения правоохранительных органов, участвовавших в охране общественного порядка во время судебного заседания, стали «заложниками» и объектами для агрессии, весь «народный гнев» был направлен именно на них», - отметил Форостяк.

Сразу после оглашения приговора, прямо в зале Ильичевского суда, прокуратура Одесской области сообщила Долженкову и Мефедову о подозрении в сепаратизме. Им вменяют ч. 2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Из Черноморска фигурантов, так и не успевших «глотнуть свободы», перевезли в Киевский районный суд Одессы, где им избрали меру пресечения – снова в виде содержания в СИЗО. Около 150 активистов дежурили под стенами райсуда, ожидая этого решения, принятого уже под утро 19 сентября.

Не нападали, а «помогали милиции»…

Стоит отметить, что все производство с 2014 года находилось в районных судах Одессы – Приморском и Малиновском. И эксперты полагают, что ускорению процесса во многом способствовал перевод дела из областного центра в Черноморск. За то время, что материалы дела рассматривались в Черноморске, пятерым обвиняемым четырежды продлевалась мера пресечения в виде содержания под стражей, хотя прокуратура всякий раз просила по 2 месяца.

По мнению руководителя Центра правового мониторинга «Гиднисть», координатора общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяны Герасимовой, с профессиональной точки зрения, Ильичевский суд сработал блестяще: «Впервые по каждому обвиняемому были исследованы все обстоятельства, заслушали каждого, хоть заседание и длилось до 22.00. Почти сразу судьи приняли решение перевести пятерых арестантов из «аквариума» в общий зал, что соответствует европейским нормам».

А вот расследование было проведено крайне непрофессионально, недобросовестно, доказательства собраны ненадлежащим образом.

Так, На Греческой площади было застрелено 6 человек. По двоим, включая десятника «Правого сектора» Игоря Иванова, подозреваемые установлены, а по остальным, убитым в разное время, в разных местах и из разного оружия, – нет. Кроме того, основная «бойня» проходила на отрезке между Соборной площадью и торговым центром «Афина». Уже рано утром 3 мая 2014 года дворники тщательно убрали территорию и только 15 мая был проведен осмотр места, когда там уже не было, ни крови, ни гильз, ни прочих следов.

«Мы не исключаем, что предметом уголовного разбирательства, в перспективе, станет работа отдельных следователей прокуратуры и полиции, проваливших это дело», - подчеркнула Герасимова.

По словам участника «Группы 2 мая» и свидетеля событий 2014 года Сергея Диброва, превосходно сработали адвокаты, а вот следствие и прокуратура делали свое дело кое-как. Дибров отмечает, что большинство значимых вещдоков к делу или не приобщались, или вовсе «исчезли». «Я лично в полном объеме подавал свои видеозаписи, которые вел в тот день, - подчеркнул он. - Подавал дважды, подписав документ о добровольной выдаче. Первый раз - в июне 2014 года, второй - в 2016-м, когда в суде еще рассматривались одни эпизоды, а следствие продолжалось по другим, и только тогда был допрошен как свидетель. Но прокуратура почему-то посчитала, что предоставленное мною не нужно в суде. Точно также в суд не передали огромное количество доказательств, о которых нам известно».

На видеозаписях, приобщенных к делу, - сепаратисты, но многие в масках. В 2014-м, до событий 2 мая, они настолько примелькались в Одессе, что были узнаваемы по голосам и походкам. Но в суде фигуранты пошли в отказ: «Не я это», и все тут. Соответствующая экспертиза не проведена и, в итоге, обвинение не базируется ни на чем, кроме слов участников процесса.

Россиянин Мефедов, неоднократно светившийся на акциях антимайдана, в суде был предельно краток: «Невиновен, на месте преступления не был, прошу оправдать». Власенко утверждал, что на Греческой площади в ТЦ «Афина», где был задержан, оказался случайно. Суханов и Гулий заявили: в центре города просто помогали милиции предотвратить беспорядки и помогали пострадавшим. Долженков назвал дело политизированным, а Грищук – конъюнктурным...

Похоже, гособвинение сделало ставку на ключевого свидетеля Александра Посьмиченко, но, как уже было сказано выше, суд не учел его показания.

«Будут отторгать любую правду»

По словам Сергея Диброва, изначально в этом деле было 22 подсудимых. 11 были помещены под стражу, вторая половина отправилась под домашний арест, истекший через полгода. «Из оказавшихся на свободе только один выехал в Крым, остальные в течение года исправно ходили почти на все заседания… Поэтому говорить о том, что суд закончился, и они сразу разбегутся, несколько странно. Ведь им ничего не мешало сделать это значительно раньше», - говорит он.

Другими словами, большинство фигурантов этого дела были на свободе задолго до того, как Ильичевский суд вынес 18 сентября приговор по пяти обвиняемым. И, по словам участников «Группы 2 мая», общество как бы давно с этим смирилось. Поэтому нынешний резонанс вокруг этого дела выглядит для экспертов несколько странным. Ведь, по словам Татьяны Герасимовой, суд мог оперировать только теми доказательствами, которые увидел и услышал. Что и было сделано.

В то же время, в прокуратуре обещают обжаловать оправдательный приговор в Апелляционном суде. В частности, в пресс-службе ведомства отмечают, что суд первой инстанции попросту не принял всех доказательств, переданных ему следователями полиции и прокуратуры.

Как бы там ни было, но после этого решения суда создается впечатление, что люди больше не верят, что наказание организаторов и исполнителей трагических событий 2 мая 2014 года возможно. «Но общество ждет ответы на вопросы: кто организовал, спровоцировал и финансировал беспорядки 2014 года. Увы, ответов нет, и, по мнению экспертов, официальных, на уровне уголовного расследования, не будет… К тому же, мне кажется, что любая правда будет воспринята всеми крайне негативно. Слишком много (в пропагандистском плане) сделано для того, чтобы люди отторгли любую правду», - говорит руководитель исследовательской компании «Мониторинг» Лариса Вирнина, которая провела фокус-групповое исследование, дающее представление о восприятии событий обществом событий 2 мая 2014 года.

В свою очередь, участники «Группы 2 мая» надеются, что повторная экспертиза с привлечением иностранных экспертов, которая была назначена в апреле прошлого года, все-таки состоится. «Такая экспертиза дает возможность хотя бы через 50-100 лет узнать, что же происходило в Одессе в 2014 году… Увы, пока она даже не началась», - отмечает Сергей Дибров.

В любом случае, оправдательный вердикт суда в отношении пяти подозреваемых от 18 сентября – не точка в этом деле. В настоящее время в судах Одессы находятся еще несколько уголовных производств, касающихся указанных массовых беспорядков, в числе которых - по обвинению бывшего руководителя ГУ МВД в Одесской области Петра Луцюка, сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области и бывшего на стороне проукраинских активистов Сергея Ходияка.

Но если правоохранители бездействуют, правосудие начинает творить улица. Так, как умеет. Утром 19 сентября стало известно, что в Одесской области был избит один из фигурантов дела «2 мая», которого накануне отпустил суд. По предварительным данным, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер. По факту нападения открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Лариса Козовая