Журналисты заблаговременно "похоронили" Rammstein, группа опровергла сообщения о своем распаде

Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается. На официальном сайте музыкантов появилось опровержение. В тексте говорится, что никаких планов на прощальный альбом и прощальный тур пока нет.

Кроме того, музыканты сообщили, что как раз сейчас работают над новым материалом.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что Rammstein готовит последний альбом и завершает карьеру как группа.

"Я уже 20 лет с ними работаю, и каждый раз после выхода нового альбома появляются слухи, что группа якобы распадается", - прокоменнтировала ситуацию Эмануэль Фиалик, продюсер немецкой группы.