Новый альбом Rammstein может стать последним: СМИ узнали о распаде немецкой группы

СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild.

Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года.

Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.

Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.

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Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.

Группа была основана в 1994 году. Она считается одним из самых важных современных музыкальных коллективов Германии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео, в котором попросил «спасти» его от российских артистов, которые делали с ним фотографии на фестивале в Баку.