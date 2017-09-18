Новый альбом Rammstein может стать последним: СМИ узнали о распаде немецкой группы
Участники группы намерены заняться сольными проектами. Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года.
СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild.
Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года.
Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.
Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.
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Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.
Группа была основана в 1994 году. Она считается одним из самых важных современных музыкальных коллективов Германии.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео, в котором попросил «спасти» его от российских артистов, которые делали с ним фотографии на фестивале в Баку.