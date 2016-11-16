На Харьковщине задержали курьера при попытке вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол"

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«Председатель СБУ Василий Грицак доложил Президенту о предотвращении Службой вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол"», - сообщил Цеголко.

В частности, по его словам, «правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области».

Цеголко добавил, что исчерпывающая информация о годе издания, месте печатания и происхождения книги будет получена после экспертизы, назначенной досудебным следствием.