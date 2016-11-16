На Харьковщине задержали курьера при попытке вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол"
20:15, 16 ноября 2016Общество
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко, что правоохранители в пункте пропуска "Плетеневка" в Харьковской области задержали курьера при попытке вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол".
Правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" на Харьковщине / УНИАН
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
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«Председатель СБУ Василий Грицак доложил Президенту о предотвращении Службой вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол"», - сообщил Цеголко.
В частности, по его словам, «правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области».
Цеголко добавил, что исчерпывающая информация о годе издания, месте печатания и происхождения книги будет получена после экспертизы, назначенной досудебным следствием.
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