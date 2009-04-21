Суд принял решение о ликвидации Львовского опытного нефтемаслозавода

Суд принял решение о ликвидации ОАО «Львовский опытный нефтемаслозавод», уже произведен арест имущества предприятия. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления промышленности Львовской областной государственной администрации Олег НЕМЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, следующий шаг - реализация имущества нефтемаслозавода, который является владельцем гудронов, хранящихся на Грибовичской мусоросвалке.

По прогнозам О.НЕМЧИНОВА, ликвидация предприятия продлится около шести месяцев.

«А вот ситуация с гудронами будет зависеть от совета кредиторов», - сообщил О.НЕМЧИНОВ.

Справка УНИАН. На территории Грибовичской мусоросвалки, которая расположена возле Львова, хранятся опасные для здоровья человека и ядовитые для окружающей среды кислые гудроны — «наследство» производственной деятельности Львовского опытного нефтемаслозавода в период с 1957 по 1992 годы.

Грибовичская мусоросвалка граничит с селами Большие Грибовичи, Малые Грибовичи, Збиранка, Колония, Малехов, жители которых неоднократно выступали за ее закрытие.

27 февраля этого года начальник управления промышленности Львовской ОГА О.НЕМЧИНОВ заявлял о том, что «Грибовичские гудроны, которые принадлежат Львовскому опытному нефтемаслозаводу, планируют начать перерабатывать в этом году. Соответствующий проект по переработке гудронов уже согласован двумя профильными львовскими институтами. На начальную реализацию проекта необходимо 30 млн. грн., из них 15 млн. грн. в 2009 году - средства на проведение мониторинга озер и монтаж установки. Продукты переработки гудронов - мазут, пригодный для сжигания на ТЭЦ».