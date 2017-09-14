Председатель Житомирской ОГА находится с рабочей поездкой в Романовском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Романовском районе области.

Читайте такжеВ Житомире открыли новое футбольное поле и тренажерную площадку

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках поездки руководитель области проверит, как ведутся работы по термосанации Романовской гимназии.

Также Гундич осмотрит социальные объекты относительно перспектив их развития и развития.