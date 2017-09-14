Председатель Житомирской ОГА находится с рабочей поездкой в Романовском районе
10:33, 14 сентября 2017Общество
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Гундич осмотрит социальные объекты относительно перспектив их развития.
Гундич приехал в Романовский район / фото ЖОДА
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Романовском районе области.
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Как передает корреспондент УНИАН, в рамках поездки руководитель области проверит, как ведутся работы по термосанации Романовской гимназии.
Также Гундич осмотрит социальные объекты относительно перспектив их развития и развития.
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