Председатель Житомирской ОГА находится с рабочей поездкой в Романовском районе

10:33, 14 сентября 2017
Общество
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Гундич осмотрит социальные объекты относительно перспектив их развития.

Гундич приехал до Романовского района / фото ЖОДА

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Романовском районе области.

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Как передает корреспондент УНИАН, в рамках поездки руководитель области проверит, как ведутся работы по термосанации Романовской гимназии.

Также Гундич осмотрит социальные объекты относительно перспектив их развития и развития.

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Теги: #Глава Житомирской ОГА Гундич