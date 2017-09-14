Руководят два директора: Киево-Печерскому заповеднику не могут избрать нового управленца

На конкурс генерального директора "Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника" объявят новый отбор, поскольку предыдущий сорвался. Об этом заявили в министерстве культуры, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас заповедник имеет сразу двух руководителей. Александр Овчар – первый заместитель директора приказ о своем назначении, подписан его бывшим руководителем Любомиром Михайлиной. Александр Рудник – временный исполняющий обязанности, назначенный профильным министерством.

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В Минкульте объясняют такой парадокс тем, что для руководителя заповедника должны были избрать по конкурсу, ибо контракт со старым закончился в начале сентября, выбирать малая специальная конкурсная комиссия из 9 членов – представителей трудового коллектива, общественных организаций и министерства. Но когда пришло время, комиссия не собрала кворума.

Поскольку конкурс не состоялся, чиновники назначили временного директора, потому что уверены – это в рамках закона об органах центральной власти. Избранник министерства не связан с культурой и сейчас заботится о управление музеем – контролирует, чтобы сотрудники выполняли планы, что их уже утвердили ранее. Назначение же преемника Михайлины объясняется привычной практикой занятие должности руководителя его заместителем – до избрания нового полноправного руководителя. Теперь в этой коллизии будет разбираться суд.

В конкурсной комиссии в срыве конкурса обвиняют Минкульт, потому что именно трое его представителей не явились на отбор. За это члены комиссии уже обратились в Генпрокуратуру. Чиновники же имеют к комиссии свои претензии, главным из которых предвзятость – будто они лоббируют назначение Михайлины. Ситуацию комментировал даже премьер-министр – Гройсман призвал провести прозрачный и объективный конкурс. В министерстве же культуры уточняют, что конкурс следует возобновить, когда закончатся все судебные тяжбы и проверки.

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К этому склоняются и эксперты. "Макисмальна прозрачность в проведении этого конкурса, и максимальная открытость – они будут способствовать улучшению отношения к этой ситуации", - говорит вице-перзидент Бюро УНК ИКОМОС Елена Сердюк. Тем более заповедник уже не первый год под пристальным оком ЮНЕСКО, потому что лавра – жемчужина не только украинской культуры, но и мировой.