В Запорожье планируют назвать улицу в честь погибшего "киборга"

Инициативу депутата горсовета Вячеслава Зайцева о переименовании улицы в Вознесенском районе Запорожья в честь Александра Пивоварова поддержали на заседании рабочей группы по топонимике, передает 112.ua.

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Зайцев, который также принимал участие в боях за ДАП, обратился в горсовет с предложением переименовать вул. Суворова в честь защитника ДАП Александра Пивоварова, награжденного орденом "За мужество" III ст.

26-летний боец 79-1 бригады Александр Пивоваров погиб 28 сентября 2014 года при штурме Донецкого аэропорта, когда российские танки прорвались на взлетную полосу и расстреляли БТР, в котором он находился с собратьями.

Проект решения горсовета о переименовании должна подготовить Вознесеновская райадминистрация.