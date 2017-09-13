Лед не растаял: в Киеве вновь отменили гастроли российской звезды, еще с весны готовящейся дать концерт

В Киеве отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться 26 сентября во дворце "Украина". Об этом свидетельствует статус концерта на сайте Karabas.com.

Выступление должно было состояться еще 6 марта, однако его перенесли на сентябрь из-за возмущений общественности по поводу того, что на сцену выйдет исполнительница из страны-агрессора.

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В 2014 году Орбакайте выступила на "Днях Москвы" в оккупированном Россией Севастополе.

В марте из-за отмены концертов Орбакайте в Украине в России пригрозили обратиться в международные организации.