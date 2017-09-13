Лед не растаял: в Киеве вновь отменили гастроли российской звезды, еще с весны готовящейся дать концерт
17:02, 13 сентября 2017Общество
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Выступление должно было состояться еще 6 марта, однако его перенесли на сентябрь.
Орбакайте дает концерт в оккупированном Крыму / ForPost
В Киеве отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться 26 сентября во дворце "Украина". Об этом свидетельствует статус концерта на сайте Karabas.com.
Выступление должно было состояться еще 6 марта, однако его перенесли на сентябрь из-за возмущений общественности по поводу того, что на сцену выйдет исполнительница из страны-агрессора.
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В 2014 году Орбакайте выступила на "Днях Москвы" в оккупированном Россией Севастополе.
В марте из-за отмены концертов Орбакайте в Украине в России пригрозили обратиться в международные организации.
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