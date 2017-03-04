Концерты Орбакайте в Украине перенесены из-за протестов активистов

Большие сольные концерты - "Бессонница" популярной российской певицы Кристины Орбакайте, запланированные в Украине (в частности, на 6 марта в столичном Дворце "Украина" и на 8 марта в Одесском академическом театре музыкальной комедии) в марте не состоятся из-за протестов активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают организаторы концертов в Украине, уточняя, что выступление артистки в Киеве пока переносится на 26 сентября 2017 года, соответственно, в Одессе – на несколько дней позже.

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"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень. Все билеты действительны либо вы можете вернуть их в точки приобретения", – говорится в официальном сообщении пресс-службы актрисы.

Со своей стороны, организаторы концертов в Украине приняли такое решение под давлением общественности, пригрозившей акциями протеста и митингами. Активисты обвиняют 45-летнюю артистку в том, что она, в частности, в 2014 году посетила аннексированный Крым не через официальный украинский пункт пропуска Чонгар.

Сообщается также, что все билеты, приобретенные на указанные концерты (стоимость которых в Одессе, в частности, составляет от 1600-3200 гривень), считаются действительными до 26 сентября текущего года. В случае несогласия обладатель билета имеет возможность вернуть его по месту приобретения и получить его стоимость.

Ранее лидер одесской организации "Совет общественной безопасности" Марк Гордиенко заявлял, что патриоты не допустят проведения в Одессе концерта Кристины Орбакайте, ранее выступавшей в оккупированном Крыму. (В 2014 году Орбакайте выступила на "Днях Москвы" в оккупированном Россией Севастополе).

Концерты Орбакайте были запланированы также в Харькове и Днепре.