В Севастополе реконструировали бой за освобождение Балаклавы

В Севастополе в честь 65-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков реконструировали эпизод боя, который состоялся 18 апреля 1944 года. Как передает корреспондент УНИАН, в реконструкции участвовали 120 человек из Севастополя, Винницы, Запорожья, Днепропетровска, Евпатории, Кривого Рога, Мариуполя, Мелитополя, Сак, Хмельницкого и Чугуева (Харьковская область).

Действие происходило на специально оборудованном участке для тренировок и проведения реконструкций сражений, переданном год назад Балаклавскими властями местному военно-историческому «Клубу любителей истории Отечества».