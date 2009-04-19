Нелегальные иммигранты всё больше интегрируются в США

В США проживают примерно 5,5 миллиона детей нелегальных иммигрантов, пишет USA Today. Как показало исследование Pew Hispanic Center, примерно 4 миллиона из этих детей родились на американской территории и, значит, являются гражданами США. Ситуация, при которой нелегалы интегрированы в американское общество, а их дети являются американцами по праву рождения, затрудняет работу органов, ответственных за борьбу с незаконной иммиграцией.

Pew Hispanic Center - одно из подразделений влиятельного исследовательского центра Pew. Согласно новому докладу, нелегалы больше, чем раньше, рассеяны по территории США, чаще имеют собственное хозяйство и живут вместе с супругами и детьми. Примерно две трети нелегалов - граждане стран Латинской Америки, преимущественно мексиканцы.

В настоящий момент нелегалы составляют 4 процента населения США и 5,4 процента рабочей силы в стране. Дети нелегалов составляют 6,8 процента от общего числа учащихся младших и средних классов. 73 процента этих детей родились в США: в 2003 году - 63 процента.

Предыдущие исследования Pew показали, что количество нелегалов в США росло быстрыми темпами в период с 1990 по 2006 год, но затем стабилизировалось на уровне примерно 12 миллионов. Как стало известно в апреле, президент Барак Обама намерен уже в этом году заняться подготовкой реформы, направленной на легализацию статуса иностранцев, незаконно пребывающих в стране.

Лента.ру