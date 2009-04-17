Мировые цены на нефть выросли
00:44, 17 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 16 апреля на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,06 (+0,62) долл./барр. (с поставкой в июне);
в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,98 (+0,73) долл./барр. (с поставкой в мае).
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