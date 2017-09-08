За 25 лет 54 украинских военных погибли в миротворческих миссиях ООН

За период с 1992 года 42 тысячи украинских военнослужащих принимали участие в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает DW.

Украина уже 25 лет принимает активное участие в миротворческих миссиях ООН. На данный момент 448 украинских миротворцев задействованы в девяти миротворческих операциях Организации Объединенных Наций – от Приднестровья до стран Африки.

Всего с 1992 года в составе миротворческих контингентов ООН побывали 42 тысячи украинских военных, 54 украинца погибли.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.