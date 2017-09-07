Трагедия в Княжичах: ГПУ обжаловала домашний арест одного из подозреваемых

Генеральная прокуратура обжаловала решение суда об избрании одному из подозреваемых в причастности к убийствам правоохранителей в с. Княжичи Киевской области меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Напоминается, что по результатам расследования 30 августа бывшему начальнику управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и бывшему заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГН Нацполиции в Киеве и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия ГУ НП в Киеве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27, п.1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Печерский райсуд Киева было внесено ходатайство о применении ко всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, однако судом было принято решение об избрании всем трем лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Не соглашаясь с этим судебным решением, 6 сентября прокурором внесена апелляционная жалоба на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых. Кроме того, в ближайшее время будут внесены апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения двум другим подозреваемым", - отметили в ГПУ.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Генпрокуратура сообщила о подозрении трем должностным лицам Нацполиции в рамках дела о перестрелке в Княжичах.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по этому делу планируется вручить еще 8 подозрений.