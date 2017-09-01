Трагедия в Княжичах: суд еще над двумя фигурнатами дела по расстрелу полицейских перенесли

Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения еще двум фигурантам дела по расстрелу полицейских в селе Княжичи под Киевом в декабре прошлого года перенесено на понедельник, 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Генпрокуратуры Николай Наливайко сообщил, что рассмотрение дела перенесено в связи с плохим самочувствием судьи, который должен рассматривать соответствующие ходатайства прокуратуры.

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По его словам, сегодня суд должен был рассмотреть меру пресечения для старшего инспектора КОВДа Андрея Курты и экс-заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райотдела полиции Романа Мариновского.

Прокурор добавил, что суд рассмотрит эти ходатайства в понедельник. Время заседания пока не известно, дело будет рассматривать другой судья, которого определит автоматизированное распределение дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд избрал для одного из трех подозреваемых в этом уголовном производстве - бывшего начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве Леонида Куряты меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

***В ночь на 4 декабря 2016 в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов в связи с автоматическим срабатыванием охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли пять работников полиции.

Уголовное производство открыто по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Генпрокуратура сообщила о подозрении трем должностным лицам Нацполиции в рамках дела о перестрелке в Княжичах.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом деле планируется вручить еще восемь подозрений.