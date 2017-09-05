Житомирский Координационный совет по вопросам внедрения бюджета участия допустил до общегородского голосования 58 проектов

Вчера в Житомире Координационный совет по вопросам внедрения бюджета участия допустил до общегородского голосования 58 проектов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, проверка проектов исполнительными органами городского совета – была завершена 31 августа. За время проверки, которая длилась на протяжении трех месяцев, авторами совместно с Координационным советом и исполнительными органами была проведена работа по оптимизации и устранению недостатков представленных проектов.

«В 2017 году верификация по каждому проекту была проведена более детально, с целью устранения проблем, которые могли возникнуть на этапе реализации – в случае победы проекта. Кроме того, в течение трех месяцев были проведены встречи авторов с исполнительными органами, которые объясняли замечания и давали советы для улучшения », - рассказал УНИАН председатель Координационного совета по вопросам внедрения бюджета участия в городе Житомире Сергей Намесник.

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Он уточнил, что в 2017 году с помощью электронной платформы "Общественный проект" житомиряне подали 103 проекта, из которых четыре были удалены из системы самими авторами еще на этапе модерации. 99 проектов допустили к проверке исполнительными органами городского совета, а уже до голосования дошло 58 проектов, а еще двум авторам дали возможность внести изменения в семидневный срок. В то же время 40 проектов не допустили до голосования по разным причинам.

Как сообщал УНИАН, в Житомире внедряется так называемый "бюджет участия", когда житомиряне могут сами распоряжаться частью средств городского бюджета.

С перечнем проектов, допущенных к общегородского голосования 2017 года, можно ознакомиться на сайте Житомирского городского совета.