Прокуратура требует 15 лет тюрьмы для фигурантов дела "2 мая"

Прокуратура требует до 15 лет содержания под стражей для фигурантов дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Ильичевского городского суда Одесской области начались прения сторон дела, рассмотрение которого в судебных инстанциях ведется уже более 3 лет.

Председательствующий в процессе судья Олег Семенов предложил изложить свое мнение гособвинению, которое представляют прокуроры Оксана Моско и Ирина Куприна.

По мнению стороны обвинения, вина подсудимых доказана полностью, совершение преступления подтверждают показания потерпевших и очевидцев беспорядков, приведших в 2014 году к гибели 48 человек, а также - видеозаписи и выводы экспертов.

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Исходя из этого, представители прокуратуры настаивают на ограничении свободы, в частности, бывшему милиционеру Сергею Долженкову (Капитан Какао) - 15 лет, россиянам Максиму Сакауову и Евгению Мефедову, а также украинцу Сергею Корчинскому – 12 лет лишения свободы. Подсудимым Владиславу Романюку и Александру Суханову – 10 лет, остальным – 8-9 лет лишения свободы.

Обвиняемые заявили, что не согласны с таким наказанием, свою вину ни один из них не признает. Например, один их граждан РФ утверждает, что в центре Одессы 2 мая 2014 года якобы «защищал правопорядок», а другой, что просто там курил.

Другой подсудимый заявил, что участники «антимайдана» не несли никакой угрозы, в связи с чем правоохранители «не боялись стоять к нему спиной».

Как сообщал УНИАН, 1 сентября коллегия Ильичевского городского суда Одесской области, рассматривающая дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе, заявила, что представители обвинения «безосновательно затягивают процесс», так как заявили о своей болезни якобы безосновательно. Суд считает, что есть все основания для перехода к дебатам, предоставлении последнего слова обвиняемым и вынесении приговора.

29 августа представитель гособвинения заявила о предвзятости коллегии судей Ильичевского горсуда.В частности, во время заседания прокурор заявил отвод судьям в связи с допущением судьями ряда грубых нарушений во время судебного разбирательства. Суд отказал представителю обвинения в своем отводе.

В этот же день, до заявления отвода, Ильичевский суд продлил срок содержания под стражей на 30 суток пятерым фигурантам дела о беспорядках 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых – 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.